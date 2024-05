Israele prende il valico di Rafah, Gaza è isolata

Washington ferma una consegna di bombe a Israele dopo la mancata risposta alle sue "preoccupazioni" in merito all'annunciata offensiva su Rafah. Israele annuncia la riapertura del valico di Kerem Shalom, nel sud di Gaza, per l'ingresso degli aiuti umanitari, come avevano richiesto Usa e Onu. Il direttore della Cia si recherà oggi in Israele per consultazioni con il premier Netanyahu sull'ultimo round di colloqui di pace con Hamas al Cairo. Nuovi raid israeliani contro Hezbollah nel sud del Libano, dove la situazione resta "tesa e instabile", secondo uno dei comandanti italiani dell'Unifil.

Sono ripresi al Cairo i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza e lo scambio tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi. Lo ha detto una fonte di alto livello all'emittente statale egiziana Al Qahera.