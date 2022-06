CORRISPONDENZA CAVIGLIA Israele: presentata all'amministrazione Biden la proposta di un nuovo accordo nucleare con l’Iran La corrispondenza di Massimo Caviglia

Un altro scienziato iraniano, che lavorava allo sviluppo di missili e droni, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a causa di un avvelenamento alimentare. La notizia segue di qualche giorno la morte di un Colonnello delle Guardie della Rivoluzione Islamica responsabile delle operazioni militari iraniane all'estero, caduto dalla finestra, e a circa una settimana dall’omicidio di un Generale dei Pasdaran colpito con armi da fuoco. Entrambi gli ufficiali erano membri dell’Unità 840, la divisione che si occupa di attentati fuori dall'Iran. Questa accelerazione negli omicidi mirati è probabilmente dovuta all’annuncio dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell’Onu che ha dichiarato: “Teheran è molto vicina alla creazione della bomba atomica, e non ha fornito informazioni credibili sul materiale nucleare scoperto in tre siti iraniani”. Gli ha fatto eco il capo dell'Agenzia per l'energia atomica iraniana, che non ha escluso l'arricchimento dell'uranio al 90 % , proprio il livello della bomba atomica. Così il premier Bennett ha ribadito che Israele si riserva il diritto di agire contro l'Iran, però ha comunque presentato all'amministrazione Biden la proposta di offrire a Teheran un accordo nucleare in cui verrebbero revocate le sanzioni economiche, ma sarebbero mantenute le limitazioni al suo programma atomico. Intanto, alla luce degli ultimi eventi (quattro scienziati e due ufficiali assassinati in un mese), il Ministero dell'Intelligence iraniano ha messo in guardia il Presidente Raisi avvertendolo che esiste un piano del Mossad per eliminarlo. Ma le fonti del Ministero iraniano si basano su un account Twitter denominato "Mossad". E al momento non risulta che il servizio segreto israeliano abbia un account Twitter dove pubblica i suoi piani.





Massimo Caviglia

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: