Israele: pronti i piani per "neutralizzare" il programma nucleare iraniano

La corrispondenza di Massimo Caviglia

Il Presidente israeliano Herzog, alla luce delle manifestazioni degli esponenti dell’opposizione, ha biasimato il “disaccordo che sta dividendo la nazione” sulla riforma del sistema giudiziario e della Corte Suprema. Questa settimana Herzog incontrerà i membri del Governo, del Parlamento e della Magistratura nel tentativo di stemperare la crisi sulle riforme proposte da Netanyahu. Oggi invece il premier ha indicato nel regime di Teheran il pericolo maggiore per il Paese, in occasione della cerimonia di saluto al Generale Kochavi, cui è subentrato il Generale Halevi quale Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Pochi giorni fa Kochavi aveva dichiarato di aver predisposto tre piani diversi per attaccare l'Iran, incluso quello che avrebbe “neutralizzato” il programma nucleare di Teheran. Kochavi ha svelato che l'Iran possiede materiale per 4 bombe atomiche, e che i piani servirebbero a distruggere le installazioni e i quartier generali che supportano il programma nucleare. Il Generale ha inoltre avvertito il Libano che l'Esercito israeliano ha redatto anche un progetto per colpire l’organizzazione Hezbollah qualora decidesse di lanciare missili contro lo Stato ebraico in risposta all’attacco alle centrali iraniane. La replica è giunta a breve dalla Commissione per la Sicurezza Nazionale iraniana che ha affermato come i caccia Sukhoi che Teheran ha ordinato alla Russia arriveranno tra un mese insieme a sistemi di difesa, a missili e ad elicotteri. Infine, sempre in occasione dell'insediamento del nuovo Capo di Stato Maggiore, oggi l’organizzazione palestinese Hamas ha pubblicato un video del cittadino israeliano con problemi mentali, che era entrato nella Striscia di Gaza ed è trattenuto come prigioniero di guerra, nel quale egli chiede di essere liberato.

Massimo Caviglia