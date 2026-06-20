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Israele: proseguono gli attacchi nel Libano meridionale

Un sondaggio vede vacillare la posizione di Netanyahu alla guida del paese

di Giacomo Barducci
20 giu 2026
SRV_ESTERI_1400_2006
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Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno sei le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese, che parla di “martirio”. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. "Durante la notte, l'organizzazione terroristica ha lanciato oltre 50 proiettili contro le forze israeliane nella zona di sicurezza nel sud del Libano. A seguito di questi attacchi, l'Idf stanno colpendo obiettivi dell'organizzazione terroristica Hezbollah nel sud del Paese": questa la posizione di Israele dichiarata da un portavoce dell'Idf.

Altre 7 persone sono rimaste uccise in un attacco israeliano su un villaggio vicino alla città di Sidone, nel sud del Libano. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica: l'indagine di Channel 12 ha rilevato infatti che secondo il 59% degli intervistati "Bibi" non dovrebbe ricandidarsi.




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