Israele: proteste contro il governo Netanyahu. Nuovi bombardamenti a Gaza.

Alcune decine di manifestanti del movimento "Changing Direction" e della coalizione "Elections Now" hanno bloccato questa mattina l'ingresso principale della Knesset a Gerusalemme, chiedendo elezioni anticipate e l'immediata sostituzione del governo. Tra gli organizzatori della protesta alcuni familiari delle persone uccise da Hamas il 7 ottobre: "Mio fratello – dichiara uno di loro - è stato ucciso a causa di un uomo, Netanyahu, che da otto anni conduce una guerra privata contro l'intero Paese solo per poter sopravvivere, eludere la giustizia e continuare a derubare i nostri fondi.

Nuovi raid intanto sulla Striscia: l'ultimo bilancio diffuso da Hamas parla di 23.084 vittime totali dall'inizio del conflitto. Otto persone questa notte sono morte in bombardamenti su un campo profughi; bersagliati da droni anche due ospedali. L'esercito israeliano comunica la morte di un leader militare di Hezbollah, ucciso in un attacco in Libano. Tra le vittime anche sette miliziani. Ieri raid anche sulla Cisgiordania, dove 3 persone sono state arrestate per l'attentato in cui è morto un arabo-israeliano.

Fronte diplomatico la ministra degli Esteri tedesca Baerbock oggi è in Israele, il Segretario di Stato americano Antony Blinken è invece atteso in Arabia ed Emirati.

