Israele: Rivlin affida incarico governo a Netanyahu.

Il presidente Rivlin dà l'incarico di formare il governo a Netanyahu, che disporrebbe dell'appoggio di 52 deputati, contro i 45 dell'oppositore Lapid. Ora dispone di 28 giorni per trovare una maggioranza di 61 seggi alla Knesset. "Non è stata una decisione facile" dal punto di vista "dei valori e della morale", spiega Rivlin, giacché Netanyahu è sotto processo per corruzione e abuso di potere. Dare l'incarico al premier, commenta Yair Lapid, "è una vergogna, una macchia per Israele"

