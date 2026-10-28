Israele, scrutinio concluso: Netanyahu avanti con 53 seggi, ma senza maggioranza
Il blocco del premier uscente precede quello di Gadi Eisenkot, fermo a 48 seggi. Decisivi i 19 parlamentari dei partiti arabi per i futuri equilibri politici.
Si è concluso in Israele lo scrutinio delle elezioni legislative - mancano circa 650mila 'buste doppie' di riservisti dell'esercito - con il blocco guidato dal premier uscente Benjamin Netanyahu che si attesta a 53 seggi, contro i 48 ottenuti dallo schieramento di Gadi Eisenkot. I partiti arabi conquistano complessivamente 19 seggi, confermandosi determinanti per i futuri equilibri parlamentari.
Nessuno dei due principali schieramenti raggiunge dunque la soglia dei 61 seggi necessaria per ottenere la maggioranza alla Knesset, il Parlamento israeliano composto da 120 membri. Un risultato che apre una fase di incertezza politica e di possibili trattative per la formazione del nuovo governo. Netanyahu ha rivendicato il primato del Likud, chiedendo la nascita di un ampio governo nazionale di destra ed escludendo la possibilità di un esecutivo sostenuto dai partiti arabi.
Il risultato consegna così al Paese un Parlamento senza una maggioranza precostituita. Saranno le consultazioni e le eventuali intese tra le forze politiche a determinare chi riuscirà a formare il prossimo esecutivo.
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