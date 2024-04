MEDIO ORIENTE Israele si scusa per l'attacco contro i volontari a Gaza

Israele si scusa per la morte dei 7 operatori umanitari di World Central Kitchen a Gaza: "Si tratta di un grave errore". Per il Wck, però, "serve una inchiesta indipendente". E il segretario Usa Blinken annuncia che gli Usa rivedranno l'inchiesta di Israele su Wck. Dopo il pressing Usa, Israele riapre il valico di Erez per portare aiuti a Gaza. E Biden scrive ai leader di Egitto e Qatar esortandoli a fare pressione su Hamas per un accordo con Israele sugli ostaggi.

Intanto chiusa la sede dell'ambasciata israeliana a Roma e altre 30 ambasciate. Il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite adotta una risoluzione che chiede che Israele sia ritenuto responsabile di eventuali crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi a Gaza. "Una risoluzione anti-israeliana", commenta Tel Aviv

