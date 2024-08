Israele: ucciso comandante di Hamas in un raid in Cisgiordania

L'attacco è avvenuto con un drone che ha preso di mira un veicolo palestinese uccidendo cinque persone. Tra le vittime anche Sheikh Haitam Balidi comandante militare delle Brigate Izzadin al-Qassam, l'ala militare di Hamas in Cisgiordania. Nuovo duro colpo quindi al movimento islamista dopo l'omicidio, sempre ad opera di Israele, di Ismail Haniyeh. Proprio a seguito della morte del leader politico di Hamas decine gli arresti in Iran alla ricerca di possibili complici e talpe.

Secondo l'intelligence americana la risposta iraniana è ormai quasi scontata. Il Pentagono annuncia l'invio di altri jet e navi da guerra per proteggere Israele, Biden però avrebbe detto a Netanyahu di "smetterla di aumentare le tensioni" nella regione. Il premier israeliano è alle prese anche con dissidi interni: avrebbe intenzione di licenziare il suo ministro della difesa Yoav Gallant e poi sbarazzarsi anche del capo di stato maggiore e del capo dei servizi segreti. Prevista per questa sera al Cairo la ripresa dei negoziati dello Stato ebraico per l'accordo sulla tregua a Gaza. La Svezia intanto chiude la sua ambasciata a Beirut per i timori di una escalation militare nell'area.