Israele: un aiuto all’esercito ucraino per neutralizzare i droni iraniani utilizzati dai russi

Che le relazioni diplomatiche fra la Russia e Israele si fossero deteriorate era evidente da settimane, quando Mosca aveva ammonito duramente Gerusalemme per i continui attacchi ai depositi di missili iraniani in Siria diretti a Hezbollah in Libano. Ma soprattutto dopo che una delegazione russa aveva visitato due volte l’aeroporto di Kashan a sud di Teheran per esaminare i droni Shahed in grado di trasportare missili a guida di precisione che Mosca ha poi acquistato in 300 esemplari da utilizzare in Ucraina. Israele dovrebbe quindi, dietro pressione degli Stati Uniti, aiutare l’esercito ucraino a neutralizzare i droni iraniani utilizzati dai russi. Con l’accordo fra il Presidente Putin e quello iraniano Raisi, benedetto dall’Ayatollah Khamenei, l’Iran aspira non solo all’egemonia regionale, ma anche ad essere rilevante sulla scena mondiale grazie ai droni, ai missili a lungo raggio e ora alla bomba atomica.



È di oggi la notizia che l'Iran terrà spente le 27 telecamere di sorveglianza dell'Agenzia per l’Energia Atomica dell’Onu se non verrà rinnovato l'accordo sul nucleare. Tornando alle relazioni deteriorate fra Mosca e Gerusalemme, il Cremlino sta per chiudere gli uffici dell'Agenzia Ebraica, che promuove l’immigrazione in Israele, perché la comunità non si è espressa a favore della guerra contro l’Ucraina. Così, mentre il dissidente russo Sharansky, ex ministro nei governi Barak e Netanyahu, ha suggerito ai correligionari di accelerare le pratiche per emigrare da Mosca, il premier israeliano Lapid sta esaminando le possibili contromisure per convincere la Russia a tornare sui suoi passi. Infine una nota che sarebbe ironica se non fosse tragica: Mosca ha accusato 92 militari ucraini di crimini contro l'umanità e ha proposto di istituire un tribunale sostenuto da Iran e Siria, due Paesi in cui sono stati commessi migliaia di crimini contro l'umanità già accertati e sanzionati.

Massimo Caviglia