ESTERI Israele verso l'operazione via terra a Gaza Nella notte colpiti 500 obiettivi di Hamas, che a sua volta rivendica "un massiccio attacco missilistico”

Israele verso l'operazione via terra a Gaza.

Secondo l'ultimo aggiornamento fornito nella notte dall'IDF, le Forze di Difesa Israeliane, da sabato mattina sono stati uccisi più di 700 israeliani e 2.150 sono stati feriti. La strage più grave è stata quella compiuta al festival Supernova, un rave party organizzato nel sud di Israele in cui sono stati uccisi almeno 260 tra ragazzi e ragazze e sono state prese diverse persone in ostaggio, portate nella Striscia di Gaza dai miliziani di Hamas. In totale gli ostaggi sono più di 100, anche stranieri: per ora non si hanno altre informazioni al riguardo, ma la loro presenza nella Striscia sembra poter complicare notevolmente i piani militari di Israele di ritorsione contro Hamas.

Secondo l'IDF, dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati 3.284 razzi - Hamas afferma che il numero è superiore a 5.000 - e Israele ha colpito almeno 800 obiettivi di Hamas. A Gaza, 413 persone sono state uccise e 2.300 ferite in attacchi aerei di rappresaglia da parte di Israele, secondo l'ultimo aggiornamento dei funzionari palestinesi. E sempre le Forze di difesa israeliane hanno reso noto che circa 80 terroristi sono stati trovati nel Paese durante la notte, mentre i combattimenti sono continuati in sei località lungo il confine con Gaza.

Intanto, come riporta il Washington Post citando alcune fonti, gli Stati Uniti si attendono che Israele lanci un'ampia operazione via terra contro Hamas a Gaza nelle prossime 24-48 ore. Stati Uniti che avrebbe già inviato un gruppo d'attacco della Marina Militare nel Mediterraneo orientale. Partecipando così – accusa Hamas - "all'aggressione contro il popolo palestinese".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: