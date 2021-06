Israele, verso un governo di unità senza Netanyahu

Il leader di Yamina, Naftali Bennett, ha annunciato la nascita di "un governo di unità nazionale con Lapid, per far uscire Israele dalla voragine". Netanyahu attacca: "E' la truffa del secolo, gli israeliani volevano me. Il governo della sinistra rappresenta un pericolo per Israele". Immediata la replica di Bennett: "Non solo non è un governo di sinistra come dice Netanyahu, ma sarà più spostato a destra di quello attuale. Non faremo ritiri e non consegneremo territori".

Israele è a un passo dalla svolta, ovvero da un governo senza Netanyahu dopo 12 anni di dominio ininterrotto.