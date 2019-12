Italia sesta nel mondo per vittime dovute a eventi climatici dal 1999

Negli ultimi due decenni, dal 1999 al 2018, con 19.947 morti, l'Italia è al sesto posto nel mondo per numero di vittime causate dagli eventi meteorologici estremi, e diciottesima per numero di perdite economiche pro capite. I dati emergono dal Climate Risk Index di Germanwatch. L'agenzia europea sull'ambiente intanto fa sapere che l'ue rischia di fallire gran parte degli obiettivi sul mantenimento della biodiversità al 2020, e senza una svolta non raggiungerà quasi tutti i target al 2030. Messaggio del Papa alla Cop25 di Madrid: "la consapevolezza" di un intervento sul cambiamento climatico "è ancora troppo debole".