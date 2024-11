USA Italiano ucciso in Texas: aveva chiesto una sigaretta Si tratta di un 47enne che viveva negli Usa da 14 anni

Un italiano, Paolo Tescari di 47 anni originario di Marghera (Venezia), è stato ucciso a Temple, in Texas, dove viveva da 14 anni, da un colpo di pistola sparato da un 17enne poi arrestato dalla polizia. Come riferiscono i quotidiani locali, Tescari avrebbe chiesto una sigaretta al minorenne, ne sarebbe nato un malinteso o uno scambio di persona, che ha portato il minorenne ad estrarre una pistola illegalmente detenuta con la quale ha ucciso il 47enne con un solo colpo. Il fatto è avvenuto vicino ad una mensa per indigenti.

