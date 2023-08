RUSSIA Jet si schianta tra Mosca e San Pietroburgo: Prigozhin nella lista dei passeggeri

Il jet privato di proprietà del capo della Wagner, Evgenii Prigozhin, e che si è schiantato nella regione di Tver, in Russia, è stato abbattuto dalla contraerea russa. Lo riporta il canale Telegram Zona grigia legata al gruppo di mercenari Wagner. Per ora non ci sono informazioni ufficiali sull'accaduto, ma secondo l'agenzia Tass tutte le 10 persone a bordo sono morte. L’autorità per l’aviazione civile russa conferma che Prigozhin era sulla lista dei passeggeri secondo quanto riferisce la Tass. C'erano sette passeggeri e tre membri di equipaggio a bordo del jet Embraer precipitato nella notte.

