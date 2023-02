Joe Biden è a Kiev in visita a sorpresa

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Kiev in una visita a sorpresa prima dell'anniversario dell'invasione. Lo mostrano immagini diffuse sui social.

"Presidente Biden, benvenuto a Kiev, la sua visita è un segnale estremamente importante per tutti gli ucraini". Lo ha scritto il presidente ucraino Zelensky su Telegram postando una foto con Joe Biden. "Un anno dopo, Kiev e l'Ucraina stanno in piedi. La democrazia resiste" dice Zelensky, che ha poi riferito che con il presidente USA ha discusso di armi a lungo raggio e nuovi aiuti militari. Lo riferiscono media internazionali. Biden ha poi annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all'Ucraina durante una visita a sorpresa in Ucraina. Lo riporta la Cnn.

"Mentre si avvicina l'anniversario della brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia, sono oggi a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo impegno per la democrazia, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina", ha scritto sul suo profilo Twitter Joe Biden. Biden ha poi dichiarato che questa settimana gli Stati Uniti annunceranno ulteriori sanzioni contro la Russia. Oggi a Kiev, "annuncerò un'altra consegna di attrezzature critiche, tra cui munizioni di artiglieria, sistemi anti-corazza e radar di sorveglianza aerea per aiutare a proteggere il popolo ucraino dai bombardamenti aerei. E condividerò che più avanti questa settimana annunceremo ulteriori sanzioni contro le élite e le aziende che stanno cercando di eludere o riempire di nuovo la macchina da guerra russa", ha affermato in una nota rilasciata dalla Casa Bianca rilanciata dal Guardian.