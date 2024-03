SUPER TUESDAY Joe Biden e Donald Trump candidati in pectore per Usa 2024

Con le vittorie scontate in Georgia, Mississippi e nello Stato di Washington, sia il democratico Joe Biden che il repubblicano Donald Trump hanno raggiunto il numero di delegati necessario per la nomina a candidati dei rispettivi partiti alle presidenziali Usa 2024.

In attesa della consacrazione ufficiale alle convention estive, sono dunque i 'presumptive nominee', vale a dire, candidati in pectore. Dopo la sfida alle presidenziali del 2020, sarà un rematch tra i due avversari all'appuntamento con le urne del 5 novembre 2024.

Nuove grane intanto per l'attuale presidente Usa, Joe Biden: Robert Hur, il procuratore speciale che ha indagato sulla sua gestione dei file classificati, sollevando dubbi sulla sua lucidità mentale, ha difeso la propria inchiesta durante un'audizione davanti alla Commissione giudiziaria della Camera, affermando che il lavoro è stato svolto in maniera “equa, approfondita e professionale”. Hur è stato attaccato sia dai repubblicani che dai democratici: i primi per non aver incriminato il presidente, mentre i secondi lo accusano di aver fatto un capzioso riferimento alla sua “cattiva memoria” per ambizioni politiche.

