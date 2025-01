Joe Biden nel su ultimo discorso avverte: “Un’oligarchia minaccia la democrazia americana”

Il presidente uscente Joe Biden, nel suo ultimo discorso alla nazione dallo Studio Ovale, ha lanciato un avvertimento sulla formazione di una "pericolosa oligarchia" negli Stati Uniti. Biden ha denunciato la crescente concentrazione di potere nelle mani di pochi miliardari, facendo riferimento implicito a figure come Elon Musk e Mark Zuckerberg, e ha sottolineato i rischi legati alla disinformazione sui social.

Ha anche criticato l’abbandono del fact-checking da parte di Meta. Nel discorso, Biden ha rivendicato i successi della sua amministrazione, inclusa la tregua raggiunta a Gaza, definendola un risultato della diplomazia avviata sotto la sua guida.

Ha poi espresso la necessità di combattere l’abuso di potere, evocando un possibile emendamento costituzionale per eliminare l’immunità presidenziale. Il presidente uscente ha infine toccato temi come il cambiamento climatico e l’intelligenza artificiale, sottolineando l’urgenza di un’azione americana per garantire che lo sviluppo tecnologico sia sicuro e non dominato da potenze come la Cina.