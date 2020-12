USA Joe Biden si vaccina contro il Covid: "Fatelo tutti, è sicuro" Dagli USA via a un piano di 900 miliardi di dollari a favore di famiglie e imprese americane duramente colpite dalla pandemia

Joe Biden si vaccina contro il Covid: "Fatelo tutti, è sicuro".

La campagna per la vaccinazione negli Stati Uniti ha ora il volto del presidente eletto Joe Biden che, insieme alla futura first lady Jill, si è vaccinato come promesso in diretta televisiva in un ospedale della sua Wilmington, in Delaware lanciando un appello agli americani: "Fatelo tutti, è sicuro". Un messaggio rassicurante, che non cela però la preoccupazione per un'ondata di contagi e di vittime che Oltreoceano non accenna ad arretrare, e che già conta oltre 17,8 milioni di casi e quasi 320 mila morti.

Negli Usa è stata autorizzata la somministrazione delle prime dosi di Moderna, pochi giorni la partenza della vaccinazione di massa attraverso il prodotto Pfizer-BioNTech. Quest'ultimo è stato già somministrato a diverse alte cariche dello Stato, dal vicepresidente uscente Mike Pence alla speaker della Camera Nancy Pelosi, al leader della maggioranza repubblicana in Senato Mitch McConnell. La vicepresidente eletta Kamala Harris sarà invece vaccinata con il futuro first husband Douglas Emhoff la prossima settimana. All'appello manca invece Donald Trump che, dopo essersi preso il merito della velocità con cui i vaccini sono stati sviluppati e approvati negli Stati Uniti, tace sulla campagna di vaccinazione.



Il Congresso degli Stati Uniti ha intanto approvato un piano di sostegno da 900 miliardi di dollari a favore di famiglie e imprese americane duramente colpite dalla pandemia di coronavirus. L'approvazione del piano da parte della Camera dei rappresentanti e poi del Senato apre la strada per la ratifica da parte del presidente Donald Trump.





