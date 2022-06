Justin Bieber cancella il suo Tour mondiale: "Tutta questa parte della mia faccia è paralizzata" Il cantante ha pubblicato un video con il volto semi paralizzato

Dopo aver cancellato molte delle date del suo Tour mondiale “Justice”, il cantante canadese Justin Bieber spiega sul suo profilo Instagram (@justinbieber) cosa l'ha portato a questa decisione. Con un video mostra il suo viso semi paralizzato e spiega ai fan di avere la Sindrome di Ramsay Hunt; è una malattia in cui un virus va a infettare e paralizzare i nervi dell'orecchio e quelli facciali. Nel video racconta: “Come potete vedere, quest'occhio non riesco a chiuderlo, non riesco a sorridere da questo lato della faccia, non riesco a muovere la narice. Tutta questa parte della mia faccia è paralizzata”. La sindrome è solitamente più comune tra le persone con più di sessant'anni e meno tra i più giovani. Il rischio è quello che i sintomi possano diventare permanenti. Da questo deriva la dura decisione del cantante, che con rammarico ha comunicato ai suoi fan che il suo corpo ha bisogno di rallentare e rassicura: “Userò questi mesi per riposare e rilassare per tornare al 100%”.

Cancellata la data italiana del 31 luglio a Lucca, ancora incertezza sulle date del 27 e 28 gennaio 2023 a Casalecchio di Reno (Bologna).

