Kabul: atteso nel pomeriggio a Roma il primo volo di rientro dalla capitale Afghana

Sembrano scene da film quelle in arrivo dall'aeroporto di Kabul. Migliaia i civili che stanno assaltando gli aerei militari per tentare di fuggire dalla città ormai tornata, dopo 20 anni, in totale controllo dei Talebani. Almeno cinque persone sarebbero morte, forse travolte dalla calca, mentre continua l'evacuazione delle ambasciate occidentali.

I Talebani ieri hanno preso possesso del palazzo presidenziale a Kabul su cui hanno issato la loro bandiera promettendo la rinascita dell'Emirato islamico. Nel primo pomeriggio a Roma è atteso il volo dell'Aeronautica Militare con a bordo i primi italiani e circa una ventina di ex collaboratori afghani partito ieri sera.









C'è molta incertezza su quello che accadrà nei prossimi giorni. Domani è prevista una riunione straordinaria dei ministri degli esteri dell'UE, la Cina ha dichiarato di “essere pronta a rapporti amichevoli con i Talebani” per svolgere un ruolo costruttivo su pace e ricostruzione del paese e Mosca ha annunciato che domani il loro ambasciatore a Kabul incontrerà i leader Talebani.