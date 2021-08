Kabul: il dramma dei civili che si aggrappano all'aereo in decollo

Queste immagini riprendono una situazione incontrollata all'aeroporto di Kabul. Diversi i video, postati soprattutto su Twitter, mostrano migliaia di persone nel tentativo di fuggire dall’Afghanistan, ormai nelle mani dei talebani. Alcune persone - tutti uomini -, prese dalla disperazione, hanno cercato di lasciare il Paese addirittura aggrappandosi a un aereo in partenza, nascondendosi sulle ali o sul carrello. Un Alto dirigente del Pentagono riferisce che gli Stati Uniti hanno sospeso temporaneamente le evacuazioni da Kabul per sgomberare le piste dell'aeroporto della capitale.

Intanto, secondo il racconto dell'ambasciatore all'Onu Ghulam Isaczai durante il suo intervento alla riunione di emergenza sulla crisi in Afghanistan e riportata da Skynews, "i talebani hanno iniziato a perquisire casa per casa", puntano ad "esecuzioni mirate, la gente a Kabul è terrorizzata". "I residenti di Kabul stanno vivendo nella paura assoluta in questo momento", ha proseguito sottolineando che sono i residenti nella capitale a raccontare come i talebani stiano già conducendo perquisizioni alla ricerca di persone sulla loro lista di obiettivi. Isaczai ha poi affermato di parlare a nome di milioni di afghani "il cui destino è in bilico", comprese donne e ragazze "che stanno per perdere la loro libertà".