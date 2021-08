Kabul: prosegue il ponte aereo per evacuare le persone. Talebani controllano le strade verso l'aeroporto

È decollato questa mattina dalla capitale Afgana l'ultimo dei C130 dell'Aeronautica Militare che ha evacuato 99 cittadini afgani. Nella notte un altro velivolo era decollato da Kabul con a bordo altre 95 persone. Oggi sono previsti ulteriori due decolli dal Kuwait per sempre per Kabul e atterrerà a Fiumicino un 767 con a bordo 200 afghani evacuati ieri.

Nonostante i talebani stiano continuando a ribadire di volere un passaggio al potere pacifico e senza violenza i loro checkpoint lungo le strade stanno impedendo a migliaia di persone di raggiungere l'aeroporto. Sul fronte feriti però situazione in miglioramento fa sapere Emergency nelle ultime 24 ore sono stati ammessi in ospedale 6 persone in pericolo di vita, 14 i posti liberi. Al momento, spiegano, non ci sono combattimenti a Kabul ma resta alta la tensione all'aeroporto.







A est della capitale invece, nella città di Asadabad, numerose persone sarebbero morte. Lo riporta un testimone oculare all'agenzia Reuters. Non è chiaro se le vittime siano state colpite dal fuoco dei talebani o siano morte in seguito al fuggi fuggi provocato dagli spari. L'episodio segue l'uccisione di tre persone ieri da parte dei fondamentalisti a Jalalabad in circostanze simili.