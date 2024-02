Kansas City: spari alla parata del Super bowl, morta una donna, 8 bambini feriti

Doveva essere una giornata di festa, che si è trasformata in tragedia. Una donna è morta e 22 persone sono rimaste ferite d'arma da fuoco, tra cui 8 bambini: questo l'ultimo bilancio della sparatoria avvenuta nel centro di Kansas City durante la parata per la vittoria dei Chiefs al Super Bowl. La polizia ha fermato 3 persone e indaga sul movente: potrebbe trattarsi di un incidente legato alle gang locali. Biden esorta nuovamente il Congresso americano ad agire contro la violenza delle armi da fuoco.

"Ho il cuore spezzato per la tragedia accaduta. Il mio cuore è con tutti coloro che sono venuti a festeggiare con noi e sono rimasti colpiti. Kansas City, sei importantissima per me". Così il giocatore di football americano Travis Kelce, sul suo account X.