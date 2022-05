CRONACA Kevin Spacey incriminato in Gb per aggressione sessuale

Kevin Spacey incriminato in Gb per aggressione sessuale.

L'attore Kevin Spacey è stato incriminato dalla giustizia britannica con quattro capi di imputazione per aggressione sessuale nei confronti di tre uomini. Lo ha affermato il Crown Prosecution Service. Una carriera ricca di successi quella di Spacey, ha vinto infatti per due volte il Premio Oscar, nel '96 come miglior attore non protagonista per I soliti sospetti e nel 2000 come miglior attore protagonista per American Beauty.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: