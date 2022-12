UCRAINA Kiev: "443 bambini uccisi dalle bombe russe, dall'inizio della guerra" Putin andrà in visita in Donbass "a tempo debito", riferisce il portavoce Peskov. Il presidente russo, finora, non ha mai messo piede nei territori occupati. Mosca punta alla conquista di Bakhmut

Almeno 28 bombardamenti russi in 24 ore su Kherson, la città riconquistata quasi un mese fa dagli ucraini. Colpito anche un centro oncologico, mentre l'aeroporto è completamente distrutto. In questo momento il target principale dell'esercito russo è quello di accerchiare la città di Bakhmut continuando a investire gran parte dello sforzo militare complessivo e della potenza di fuoco lungo un settore di circa 15 chilometri di linea del fronte. A sostenerlo l'intelligence del Ministero della Difesa britannico, secondo la quale la Russia ha dato priorità a Bakhmut come principale sforzo offensivo dall'inizio di agosto 2022.

Putin che non ha mai messo piede nei territori occupati, andrà prima o poi in visita nel Donbass ma – ha precisato il suo portavoce - "A tempo debito”. Mosca intanto diffonde le immagini dei soldati addestrati, dopo la mobilitazione, in partenza verso le zone di combattimento, mentre il ministro della Difesa russo Shoigu si è recato a Minsk, in Bielorussia, per un colloquio con il suo omologo Khrenin. “Siamo un solo esercito” ha commentato il presidente bielorusso Lukashenko. Secondo Kiev i russi stanno aspettando che la temperatura in Ucraina scenda a meno dieci gradi per sferrare il colpo più duro al Paese. Le autorità ucraine hanno intanto fatto sapere che dall'inizio della guerra è altissimo il tributo di sangue pagato dai bambini: 443 quelli rimasti uccisi mentre altri 852 sono rimasti feriti. Dopo la lettera bomba ricevuta dall'ambasciata a Madrid, sono salite a 17, complessivamente, le missioni diplomatiche ucraine che hanno ricevuto pacchi sospetti. Per il Ministro degli esteri di Kiev Kuleba sarebbe opera dei russi che cercano di reagire mentre stanno perdendo le vere battaglie diplomatiche, una dopo l'altra.

