GUERRA Kiev, 6mila ucraini deportati in Russia come ostaggi A Kharkiv 6 civili uccisi e 15 feriti

Kiev, 6mila ucraini deportati in Russia come ostaggi.

Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino scrive su Twitter: "Deportando forzatamente i cittadini di Mariupol nel proprio territorio, la Russia si muove verso il prossimo livello di terrore. 6.000 ucraini sono già ora nei campi russi dove potrebbero essere usati come ostaggi". E poi aggiunge: "I convogli umanitari in fuga verso le parti non occupate dell'Ucraina continuano ad essere bombardati. Questa barbarie deve finire".

E intanto a Kharkiv sei civili sono rimasti uccisi e 15 feriti negli attacchi russi. Lo ha riferito un funzionario regionale. Il centro di Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, nel nord-est del paese, è stato attaccato dalle forze russe con missili Kalibr. In totale, ha detto il governatore, la regione è stata colpita da 44 attacchi nelle ultime 24 ore.



