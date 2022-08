GUERRA Kiev: "Abbiamo respinto offensiva russa verso Novo-Pavlika e Zaporizhzhia" Altre due navi cargo in partenza dai porti dell'Ucraina: finora sono 16 in totale. Zelensky: "Grazie Lettonia per aver dichiarato la Russia uno Stato Terrorista"

L'esercito ucraino ha respinto un'offensiva verso Novo-Pavlika e Zaporizhzhia, non lontano dalla centrale nucleare che è sotto il controllo russo: lo ha annunciato lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. Nella zona orientale della regione di Donetsk cinque civili sono morti sotto bombardamenti russi, riferisce il capo dell'amministrazione militare-regionale. E mentre infuriano i combattimenti, e gli ucraini affermano di aver neutralizzato mercenari della brigata Wagner, regge l'accordo sul grano . Il Ministero delle Infrastrutture di Kiev ha dichiarato che la nave cargo Fulmar S, battente bandiera delle Barbados, ha lasciato il porto di Chornomorsk . In partenza anche la Thoe, battende bandiera delle Isole Marshall. Complessivamente trasportano 14.500 tonnellate di prodotti agricoli per dirigersi in Turchia. Sale così a 16 il numero totale di navi partite dopo l'accordo negoziato dalle Nazioni Unite. Nel suo messaggio quotidiano, intanto, il Presidente ucraino Zelensky esprime gratitudine alla Lettonia per aver dichiarato la Russia uno Stato Terrorista e per l'intenzione dei paesi baltici e della Repubblica Ceca, presidente di turno dell'Unione Europea, di voler bloccare i visti d'ingresso in Ue ai cittadini russi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: