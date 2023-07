Kiev ammette l'attacco al ponte di Crimea Mosca evoca l'incidente a Zaporizhzhia durante il vertice NATO

Per la prima volta il ministero della Difesa ucraino riconosce la responsabilità di Kiev nell'attacco al ponte in Crimea dell'8 ottobre 2022. A dichiararlo il vice ministro della difesa Hanna Malyar pubblicando su Telegram un elenco della azioni più importanti messe a segno dall'esercito, tra cui proprio l'attacco al ponte: “Sono passati 273 giorni – scrive - da quando è stato effettuato il primo attacco sul ponte di Crimea con l'obiettivo di interrompere la logistica dei russi". Il ponte fu fatto saltare in aria con un esplosivo trasportato da un camion bomba.

La Polonia sposta più di 1.000 soldati nell'Est del Paese dopo la decisione di Putin di offrire ai mercenari del gruppo Wagner di Prigozhin la possibilità di trasferirsi in Bielorussia facendo temere un aumento della tensione al confine. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sollecita i leader della Nato, al vertice di Vilnius, a discutere della centrale nucleare di Zaporizhzhia: "Dopotutto – dichiara – la stragrande maggioranza dei membri dell'Alleanza si troverà nella zona di impatto diretto se dovesse accadere qualcosa allo stabilimento" e accusa l'Ucraina di "danni sistematici" all'impianto. A 500 giorni dall'invasione, intanto, l'esercito russo non è riuscito a raggiungere nessuno degli obiettivi di conquista che si era prefissato per l'Ucraina. Ad affermarlo l'Istituto per lo studio della guerra americano.

