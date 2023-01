GUERRA IN UCRAINA Kiev colpisce una base russa a Melitopol Nella notte del 31 dicembre le forze ucraine hanno attaccato anche una base militare del Cremlino nel Donestsk

Attacchi su entrambi i fronti in Ucraina. Da una parte Mosca continua a bombardare città, infrastrutture e zone rurali ma Kiev non si lascia intimidire e risponde al fuoco. Secondo il sindaco in esilio di Melitopol, Ivan Fedorov, colpita una base russa vicino l'Ucraina sud-orientale. L'attacco questa mattina alle 5:00, ora locale. Nella notte del 31 dicembre inoltre le forze di Kiev hanno attaccato, con missili Himars, anche una base del personale militare russo nel Donetsk. Il bilancio sarebbe di 400 soldati russi uccisi ed altri 300 feriti. Perdite confermate dal rappresentante dei separatisti filorussi ma il numero esatto, dice, è ancora sconosciuto. Il colpo è stato sferrato a mezzanotte proprio mentre i soldati di Mosca si trovavano a tavola per festeggiare il Capodanno.

In Polonia 9 milioni i rifugiati ucraini dall'inizio della guerra. Solo nella giornata di ieri circa 10.000 i tentativi di ingresso mentre quasi 7.200 persone sono ritornate verso Kiev. Nelle regioni di Cherkasy, Kirovohrad, Mykolaiv e Kherson emessa una nuova allerta aerea. Le autorità ucraine esortano i residenti della capitale a ridurre il consumo di elettricità proprio a causa degli attacchi alle infrastrutture energetiche che però continuano a resistere grazie ai sistemi di difesa aerea arrivati da Stati Uniti e paesi alleati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: