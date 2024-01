Kiev conferma: “L'aereo russo abbattuto da noi, trasportava missili”.

L'abbattimento dell'aereo da trasporto militare russo precipitato nella regione di Belgorod, è opera delle forze armate ucraine: lo riferisce ai media lo stato maggiore di Kiev, secondo cui l'aereo trasportava missili verso basi "da dove i russi spesso attaccano Kharkiv e la regione". Secondo l'emittente ucraina i russi ammettono che l'aereo è precipitato ma forniscono una "loro versione” con a bordo 65 militari ucraini catturati. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza Onu alle 15 locali, le 21 ora italiana.

L'esercito russo è riuscito ad entrare per la prima volta nella città ucraina di Avdiivka, un punto caldo dei combattimenti nell'est, ma è stato respinto. A confermarlo il sindaco della città nel Donetsk: “Gruppi russi di sabotaggio e ricognizione – afferma - sono entrati nella parte meridionale, ma sono stati fermati” stimando che la situazione è rimasta "difficile ma sotto controllo" e confermando che i russi erano entrati "per la prima volta" in questa zona.