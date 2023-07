GUERRA IN UCRAINA Kiev: "Intesa sull'export di grano dai porti croati"

Possibile svolta per l'esportazione di grano ucraino, dopo lo stop all'accordo imposto da Putin. "Ringraziamo la Croazia che ci permetterà di utilizzare i suoi porti sul Danubio e sul Mare Adriatico – annuncia il ministro degli esteri Kuleba –. Ora lavoreremo per stabilire le rotte più efficienti”. Gli attacchi aerei russi solo in questo mese hanno però distrutto 180mila tonnellate di grano, soprattutto a Odessa. Bombe anche sui civili oggi, nella città natale di Zelensky: almeno sei morti, tra cui una bambina e sua madre, e 75 feriti. Si continua a scavare tra le macerie del condominio sventrato, nella speranza di salvare le persone intrappolate. Nel frattempo Kiev continua i suoi attacchi con droni in territorio nemico: dopo quello di ieri su Mosca, il presidente ucraino avverte che “la guerra sta arrivando in Russia”. Presa di mira, nella notte, anche una stazione di polizia nella regione di Bryansk, al confine con l'Ucraina. Le truppe di Putin rispondono intensificando gli attacchi alle infrastrutture militari ucraine. Il Cremlino punta a infoltire le fila dei soldati: “Con le nuove leggi della Duma – fa notare Novaya Gazeta – sarà possibile richiamare in guerra fino a cinque milioni di russi”. Intanto, parlando a margine di un incontro con i leader africani, Putin fa sapere di non rifiutare possibili colloqui di pace con Kiev. In particolare, le iniziative cinesi e africane potrebbero servire come base per un'eventuale intesa. Allo stesso tempo, ribadisce che non ci può essere il cessate il fuoco durante l'offensiva ucraina.

