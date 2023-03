GUERRA IN UCRAINA Kiev nega l'invio di droni in Russia. Feroci combattimenti a Bakhmut

Kiev nega l'invio di droni in Russia. Feroci combattimenti a Bakhmut.

La guerra dei droni sconfina in Russia colpita ieri da una serie di attacchi a infrastrutture energetiche. Kiev nega l'attacco: “L'Ucraina – afferma il consigliere del capo dell'ufficio del presidente Zelensky – sta conducendo una guerra difensiva per disoccupare tutti i suoi territori”.

Mosca però non crede a quando dichiarato e aggiunge che è stato evitato il tentativo di un massiccio attacco con droni alla Crimea. Tensione alle stelle intanto in Moldavia, con centinaia di manifestanti filorussi in piazza che hanno tentato l'irruzione nella sede del governo. A Bakhmut proseguono feroci combattimenti, è l'area più calda del conflitto. 4.500 i civili ancora presenti nell'area tra cui 48 bambini che non possono essere evacuati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: