UCRAINA Kiev riceve dagli Stati Uniti le bombe a grappolo. Il presidente USA Biden: “Non vedo rischi nucleari" Putin intanto ribadisce: “L'ingresso dell'Ucraina è una minaccia diretta alla sicurezza russa”. Dall'Eurocamera via libera definitivo al piano Asap.

Il livello di tensione in Ucraina è altissimo, sia dal punto di vista diplomatico che militare. Kiev conferma di aver ricevuto dagli Stati Uniti le controverse bombe a grappolo che, secondo i generali ucraini, potranno cambiare radicalmente le sorti del conflitto.

Dall'Eurocamera via libera definitivo al piano Asap per aumentare le consegne di munizioni e missili all'Ucraina e incrementare la capacità produttiva dell'UE nel settore della difesa. Intanto il presidente Zelensky, di ritorno dal vertice NATO di Vilnius, esclude la possibilità di compromessi con la Russia, sulla futura adesione di Kiev alla NATO. Mentre Putin ribadisce: “L'ingresso dell'Ucraina è una minaccia diretta alla sicurezza russa”.

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, smentisce indiscrezioni su possibili colloqui ufficiali per la pace in Ucraina in questo mese. "Gli F-16 che arriveranno a Kiev - ribadisce - rappresenteranno una minaccia nucleare per Mosca". Minaccia che però non preoccupa l'omologo ucraino Kuleba e il presidente americano Biden che a Helsinki, dopo il summit con i leader nordici, dichiara: “Non vedo prospettive reali di utilizzi dell'arma nucleare. Putin ha già perso la guerra”.

Ma intanto a cinque giorni dalla visita Zelensky, l'Isola dei Serpenti, simbolo del conflitto e avamposto di Kiev nel Mar Nero, è stata nuovamente attaccata dall'esercito russo che ha sganciato questa mattina una bomba ad alto potenziale esplosivo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: