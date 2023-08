GUERRA IN UCRAINA Kiev riceve i primi caccia F-16 da Olanda e Danimarca Per il Washington Post però il governo ucraino sembra essere a corto di opzioni nella controffensiva che era stata definita come “operazione cruciale” per riconquistare una parte significativa del territorio occupato da Mosca.

Saranno 42 i caccia F-16 che l'Ucraina riceverà in base all'accordo raggiunto tra il presidente ucraino Zelensky e gli alleati. A confermarlo proprio il leader di Kiev, oggi in visita in una base aerea di Eindhoven, in cui il primo ministro olandese Mark Rutte ha ufficializzato l'impegno di Paesi Bassi e Danimarca a fornire i jet.

Un importante passo verso il rafforzamento dello scudo aereo ucraino. I caccia verranno trasferiti a Kiev al termine dell'addestramento di piloti ed ingegneri. Guerra che però, secondo il Wall Street Journal, rischia di durare ancora molti anni. Per il Washington Post il governo ucraino sembra essere a corto di opzioni nella controffensiva che era stata definita come “operazione cruciale” per riconquistare una parte significativa del territorio occupato da Mosca.

Sul campo di battaglia novità riguardo l'attacco russo di ieri a Chernihiv, che ha portato alla morte di 7 persone e al ferimento di altre 144. Per il capo dipartimento per i crimini di guerra ucraino il missile non mirava al teatro ma alle persone: "La Russia – afferma - ha usato il missile Iskander-M. Ci sono diverse configurazioni di questa arma e quella utilizzata è pensata per massimizzare la sconfitta degli uomini in terreno aperto".

Intanto il presidente turco Erdogan oggi è a Budapest, su invito del primo ministro ungherese Viktor Orban, in occasione della festa nazionale ungherese. Al centro dei colloqui, oltre i temi di cooperazione bilaterale, anche la guerra in Ucraina e la sicurezza nel Mar Nero dopo la fine dell'intesa Mosca-Kiev sul grano. Il leader turco ha in programma colloqui con leader di altri paesi che prenderanno parte alle celebrazioni.

