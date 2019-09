"Kievgate": Giuliani vuole testimoniare al Congresso. "Il Presidente non ha fatto nulla di sbagliato"

Proseguono le polemiche a seguito dell'avvio dell'indagine per un possibile impeachment di Donald Trump, voluta dai Democratici. I capi d'imputazione potrebbero essere redatti entro la fine di ottobre. Il legale del tycoon, Rudolph Giuliani, si è detto intanto pronto a testimoniare davanti al Congresso sui suoi incontri con dirigenti ucraini. “Vorrei raccontare la mia storia - ha detto ai media l'ex sindaco di New York -; il Presidente non ha fatto proprio nulla di sbagliato”. In precedenza Giuliani aveva detto di non voler testimoniare senza il permesso di Trump. E nel frattempo “cade la prima testa” a seguito del cosiddetto “Kievgate”. Si è dimesso, infatti, l'inviato speciale americano in Ucraina, Kurt Volker.