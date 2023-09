RUSSIA Kim Jong-un in Russia, vedrà Putin "Fornirà armi a Mosca", è l'allarme dei media anglosassoni

Kim Jong-un in Russia, vedrà Putin.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato in Russia. Lo riferisce l'agenzia Interfax. La televisione Rossiya-1 ha mostrato immagini del treno su cui viaggiava Kim mentre attraversava un ponte su un fiume, con le carrozze di colore verde trainate da un locomotore russo. Secondo informazioni della televisione riprese da Interfax, il convoglio è transitato in "totale segretezza" per la stazione di Chasan, situata in territorio russo vicino al confine, per poi proseguire sulla ferrovia transiberiana. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin si terrà nell'Estremo Oriente, ma non ha precisato dove.

"Fornirà armi a Mosca", è l'allarme dei media anglosassoni. Gli Usa avvertono: "Continueremo a imporre sanzioni contro la Corea del Nord", e "se Pyongyang invierà armi a Mosca violerà le risoluzioni", ma Mosca replica: "discuteranno di temi "sensibili", a prescindere dagli "avvertimenti di Washington".

