REGINA COELI L'abbraccio di Papa Francesco a 80mila giovani Anche i ragazzi dalla diocesi San Marino-Montefeltro, accompagnati da Monsignor Andrea Turazzi e dagli educatori. Guerra e pandemia da sfondo all'incontro voluto come momento di rinascita per gli adolescenti

Al Regina Coeli Papa Francesco fa riecheggiare la parola 'riconciliazione' e il conflitto russo-ucraino è sullo sfondo anche nell'immenso abbraccio del Pontefice a 80mila giovani da tutto lo stivale, molti di più di quanti ne erano attesi, riempiono Piazza San Pietro. Tra guerra e pandemia che colpiscono l'Europa, ingiustizie e violenze in più parti del mondo: “sono proprio i vostri coetanei – dice il Papa - a pagare il prezzo più alto: la loro esistenza è compromessa e resa insicura, i loro sogni per il futuro calpestati". E in piazza con gli adolescenti italiani ci sono infatti anche molti ragazzi ucraini, una presenza voluta perché, nella festa, non si dimentichi la tragedia. Giornata voluta dall'ufficio della pastorale giovanile della Conferenza Episcopale Italiana, pensato proprio come momento di rinascita; nell'incontro si riparte, dopo la pandemia. Il Papa ricorda come proprio piazza San Pietro, ora gremita, solo 2 anni fa lo accoglieva da solo: "Venni qui da solo per presentare al Signore la supplica del mondo colpito dalla pandemia - ricorda. Forse quella sera eravate anche voi nelle vostre case davanti al televisore a pregare insieme alle vostre famiglie. Sono passati due anni, con la piazza vuota". "La piazza ha sofferto il digiuno, e quando si digiuna poi si mangia di più perché si ha fame. Ed oggi questa piazza è piena di voi", ha detto. Insieme si prega, le testimonianze si susseguono sul palco, ma spazio allo spettacolo e alla musica: con Blanco che incanta e commuove.

