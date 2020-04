L'abbraccio diventa social: Facebook introduce l'emoji

Facebook ha introdotto in Italia una nuova "reazione", e cioè l'emoji con cui è possibile mostrare apprezzamento per post, video e commenti sul social network. Si tratta dell'abbraccio, che si affianca al classico pollice all'insù, al cuore, alla risata e alle faccine stupita, triste e arrabbiata. L'arrivo dell'emoji era stato preannunciato due settimane fa su Twitter da Alexandru Voica, manager di Facebook per la regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), che aveva descritto il pittogramma come uno strumento per "darsi supporto a vicenda in questo periodo senza precedenti". "Anche se stiamo distanti, uniti ce la faremo", si legge nel messaggio che compare selezionando l'emoji su Facebook. L'obiettivo è dar modo agli utenti di "trasmettere ancora più affetto in questo periodo in cui molti di noi sono distanti".



