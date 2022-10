GUERRA L'ambasciatore russo Sergey Razov convocato alla Farnesina

La Farnesina conferma la convocazione, per domani, dell'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, sottolineando che si tratta di un'iniziativa coordinata in ambito Ue. "Bene il ministero degli Esteri che ha convocato l'ambasciatore russo in Italia. Noi siamo parte della Nato e se c'è un'allerta nucleare è giusto che il rappresentante della Russia in Italia ci dia spiegazioni. Anche sul loro coinvolgimento riguardo il sabotaggio di Nord Stream". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

