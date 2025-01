CASA BIANCA L'America di Trump: rivoluzionata l'agenda politica Usa Al giuramento presente anche l'Ambasciatore di San Marino negli Stati Uniti Damiano Beleffi. A Panama bruciate bandiere a stelle e strisce. Il premier della Groenlandia: "Non vogliamo essere americani"

Poche ore dopo il giuramento come 47° presidente degli Stati Uniti, a cui ha assistito in rappresentanza della Repubblica di San Marino l'Ambasciatore a Washington Damiano Beleffi, Donald Trump ha firmato una serie di ordini esecutivi con l’obiettivo di cambiare radicalmente le politiche attuate da Joe Biden.

Tra le misure più significative, la grazia per 1.500 insurrezionisti coinvolti nell’attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, l'uscita dall'Accordo di Parigi sul clima, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'accordo Ocse per la tassazione alle multinazionali, la proclamazione dell'emergenza nazionale al confine col Messico per contrastare l'immigrazione, ed inoltre ha rimosso le sanzioni sui coloni israeliani in Cisgiordania e reinserito Cuba tra gli stati sponsor del terrorismo.

Non sono mancate polemiche per il saluto 'romano' di giubilo da parte di Elon Musk, mentre Putin e Xi Jinping, poche ore dopo il giuramento di Trump, si sono parlati in videoconferenza rimarcando il lavoro congiunto di Russia e Cina nella stabilizzazione degli affari internazionali.

La Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, alla luce dei probabili dazi in arrivo, si è detta pronta a negoziare con Trump sul commercio. A Panama, intanto, dopo che il tycoon ha detto di volersi riprendere il canale, manifestazioni di protesta, mentre il premier della Groenlandia ha ribadito che il suo popolo non vuole diventare americano.

