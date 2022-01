L'attore Gaspard Ulliel morto a 37 anni in incidente di sci

L'attore Gaspard Ulliel morto a 37 anni in incidente di sci.

L'attore francese Gaspard Ulliel, noto, tra l'altro per la sua interpretazione di Yves Saint Laurent nonché premio César per 'Juste la fin du monde', è morto oggi all'età di 37 anni, vittima di un incidente di sci: è quanto annunciato dalla sua famiglia in una nota trasmessa alla France Presse. "Vittima di un incidente di sci, oggi, Gaspard Ulliel è morto"; si legge nel comunicato.

Ieri, poco dopo le 16, l'attore era stato ritrovato in stato di incoscienza su una pista da sci dopo la collisione con un altro sciatore all'incrocio tra due piste blu, secondo un portavoce dell'impianto sciistico citato da France Bleu-Pays-de-Savoie, che evoca un grave trauma cranico. Per circa un'ora e un quarto Ulliel è stato assistito sul posto prima di venire trasportato in elicottero all'ospedale CHU di Grenoble. La procura di Albertville ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per determinare le cause della tragedia.

