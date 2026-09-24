INTELLIGENZA ARTIFICIALE L'Australia denuncia, "OpenAI ha violato un sito web governativo sanitario a giugno" Il premier Albanese: "Credo che OpenAI sappia di dover adottare protocolli migliori". L'azienda americana conferma: "I nostri modelli hanno tentato di cercare risposte e statistiche".

L'Australia denuncia, "OpenAI ha violato un sito web governativo sanitario a giugno".

OpenAI ha violato un sito web del governo australiano dedicato alla sanità nel mese di giugno, in un'intrusione definita "inaccettabile" dal primo ministro Anthony Albanese. "Oggi ho parlato con l'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, per esprimere la profonda preoccupazione dell'Australia riguardo a questo incidente", ha dichiarato Albanese ai giornalisti a New York.

"Ho anche espresso la mia delusione per il fatto che l'azienda abbia impiegato troppo tempo per informare il governo di quanto accaduto", ha aggiunto Albanese. "Ci sono voluti fino al 10 settembre prima che ci fosse una qualsiasi notifica, e la notifica era una e-mail inviata solo alla casella di posta pubblica".

OpenAI ha confermato la violazione dopo aver avviato una revisione delle attività di IA "anomale". "Durante questa revisione, abbiamo identificato attività che coinvolgono diversi siti web e servizi del governo australiano, poiché i nostri modelli hanno tentato di cercare risposte e statistiche disponibili per domande sull'Australia durante una valutazione interna", ha affermato l'azienda in una dichiarazione.

Le preoccupazioni globali sul potere degli strumenti di intelligenza artificiale avanzata stanno aumentando dopo una serie di incidenti di hacking che hanno coinvolto modelli sia di OpenAI che dello sviluppatore rivale Anthropic. Lo strumento OpenAI stava conducendo una ricerca in ambito sanitario quando ha tentato di accedere a un lotto di dati riservati, ha dichiarato Albanese.

"Quando è stato bloccato, ha cercato un modo per aggirare il blocco", ha affermato il primo ministro. "Credo che OpenAI sappia di dover adottare protocolli migliori", ha aggiunto. "Si tratta di un progetto di ricerca che si è spinto in aree in cui non avrebbe dovuto". Il primo ministro ha affermato che non vi erano prove disponibili di una compromissione più ampia della rete dei servizi governativi.

"Al momento non si ritiene che siano state consultate informazioni personali, ma le indagini sono in corso", ha dichiarato. "Ciononostante, questa situazione è ovviamente inaccettabile". L'Australian Signals Directorate sta collaborando a un'indagine forense per ottenere ulteriori informazioni, tra cui quali altri sistemi governativi siano stati interessati, ha affermato.

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