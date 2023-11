GUERRA IN MEDIO ORIENTE L'esercito israeliano è entrato nell'ospedale al Shifa di Gaza

“A breve pubblicheremo le prove concrete che Hamas usi l'ospedale Al Shifa di Gaza come un comando del terrorismo”. L'esercito israeliano spiega così l'operazione cominciata ieri notte all'interno del nosocomio e limitata a un'area specifica, decisa solo quando si è “saputo cosa c'è esattamente e dove si trova”, spiegano: i militari avrebbero già trovato armi e risorse dei miliziani. Testimoni riferiscono che i soldati hanno interrogato medici e pazienti, mentre l'organizzazione islamista ribadisce: "Non abbiamo nulla di cui aver paura o da nascondere".

L'Oms fa sapere di aver perso i contatti con i medici di Al Shifa. La Casa Bianca di non voler assistere a sparatorie dentro l'edificio, anche se in precedenza aveva confermato di avere prove che l'ospedale fosse utilizzato per condurre azioni militari. Nel frattempo, Tsahal pubblica un video che mostra i soldati portare aiuti umanitari all'ingresso della struttura. Continuano gli scontri anche sul fronte libanese: Israele ha bombardato alcune località a sud del Paese, vicine alla base italiana della missione Onu.

Intanto dal valico di Rafah è entrata nella Striscia un'autocisterna con carburante, la prima dal 7 ottobre. Sul fronte degli ostaggi, il presidente Usa Biden si mostra fiducioso sul negoziato per la loro liberazione, anche se il premier israeliano Netanyahu ridimensiona le aspettative. I loro familiari non si arrendono e partono per la seconda volta da Tel Aviv verso Gerusalemme in una marcia di cinque giorni per chiedere che si faccia di più e si garantisca il rilascio dei prigionieri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: