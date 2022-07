L'Europa teme lo stop totale del gas dalla Russia: al via oggi i lavori del Nord Stream 1

L'attenzione generale, nel giorno dell'avvio dei lavori di manutenzione del Nord Stream 1, è puntata su quello che accadrà fra 10 giorni, quando il gasdotto dovrebbe riprendere a funzionare regolarmente; l'opzione che Mosca prenda però questa occasione come pretesto per chiudere definitivamente le forniture viene considerata "la più probabile", secondo il ministro francese Bruno le Maire, che esorta l'Europa a "prepararsi".

Neppure il collega tedesco Robert Habeck fa mistero di ritenere possibile uno stop completo proprio a partire da oggi. Il vice di Scholz ha più volte puntato il dito su quello che sembra ormai "uno schema comportamentale" dei russi per impoverire gli stoccaggi, dal momento che Gazprom ha già tagliato del 60% le consegne del gas adducendo problemi tecnici legati a dei pezzi di ricambio delle turbine del gasdotto, che però nell'analisi di Berlino non giustificherebbero affatto una riduzione radicale come quella attuata.



Intanto sul fronte dalla guerra sul campo, l'Ucraina sta raggruppando un milione di soldati equipaggiati con armi occidentali per recuperare i territori meridionali occupati dalla Russia, annuncia Kiev. Zelensky assicura che punirà i responsabili del bombardamento che ieri ha fatto almeno 15 morti a Chasiv Yar, nel Donetsk.