"L’ha lasciata sola nel gelo". Alpinista 33 muore sul Großglockner, il compagno accusato di omicidio

Una scalata finita in tragedia ed una storia destinata a far discutere. È accaduto in Austria, sul Großglockner, la montagna più alta del paese con i suoi 3.798 metri. Kerstin Gurtner, 33enne, è morta per assideramento a pochi metri dalla vetta.

A far discutere e scioccare gli ambienti dell'alpinismo, a diversi mesi dalla tragedia, è la decisione della procura di Innsbruck di ieri, che ha disposto l'indagine per omicidio colposo verso Thomas Plamberger, guida della spedizione e compagno di Kerstin.

Secondo la ricostruzione, i due erano giunti a circa 50 metri dalla cima quando Gurtner, esausta e disorientata, non è più riuscita a proseguire: le condizioni meteo erano estreme, con temperature percepite vicine a –20 °C a causa del vento gelido. Stando agli inquirenti, Plamberger, alpinista esperto, avrebbe commesso gravi errori di valutazione: dalla partenza in ritardo a un abbigliamento considerato inadeguato, fino all’assenza di attrezzatura da bivacco. Inolte, fa discutere la decisione di non dare subito l’allarme e di lasciare la donna in balia del gelo, che sarebbe stata determinante per la morte. Il compagno avrebbe infatti cercato aiuto solo in tarda notte, nonostante un elicottero di soccorso avesse avvistato la coppia intorno alle 22:50.

I soccorritori ritrovarono Gurtner senza vita solo la mattina seguente.

Ora Plamberger rischia fino a tre anni di carcere. La difesa, però, insiste: è stato un tragico incidente e la decisione di separarsi e cercare aiuto da soli sarebbe stata presa in comune accordo.










