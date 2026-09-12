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L’incredibile storia del 15enne sopravvissuto tre giorni nel Mare di Bering

In Alaska, il ragazzo è stato ritrovato vivo aggrappato allo scafo capovolto della barca. Nel naufragio sono morti il fratello e un cugino

di Andrea Mularoni
12 set 2026
L’incredibile storia del 15enne sopravvissuto tre giorni nel Mare di Bering

È rimasto per quasi tre giorni aggrappato allo scafo capovolto della sua barca, nelle gelide acque del Mare di Bering. Un ragazzo di 15 anni è stato ritrovato vivo al largo dell’Alaska dopo un naufragio nel quale hanno perso la vita il fratello di 35 anni e un cugino.

I tre erano partiti per una battuta di pesca a bordo di un’imbarcazione lunga circa cinque metri e mezzo, al largo dell’isola di Saint Lawrence, nell’Alaska occidentale. Il maltempo e la scarsa visibilità hanno però impedito il rientro. Era stato lanciato un SOS, ma le condizioni meteorologiche non avevano consentito alle squadre aeree di iniziare immediatamente le ricerche.

La Guardia Costiera statunitense ha infine individuato la barca capovolta a circa sei chilometri e mezzo dall’isola. Sullo scafo c’era ancora il quindicenne, da solo. Il ragazzo è stato recuperato con l’aiuto di una barella e riscaldato: al momento del salvataggio presentava sintomi di ipotermia. È stato poi trasportato a Nome, sulla terraferma.

Per gli altri due occupanti dell’imbarcazione, invece, non c’è stato nulla da fare. I loro corpi sono stati recuperati e trasportati insieme al giovane sopravvissuto. Il pilota della Guardia Costiera che ha individuato il ragazzo ha definito la sua sopravvivenza "un miracolo".




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