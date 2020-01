ALASKA L'incredibile storia di Tyson Steele, sopravvive sotto zero per 23 giorni FInisce bene l'avvenuta di un

È sopravvissuto in condizioni estreme per 23 giorni, prima di venire salvato giovedì scorso da un elicottero dell'Alaska State Troopers, l'agenzia di polizia di stato della regione. E' finita a bene l'avvenuta di Tyson Steele, di 30 anni. Si trovava in Alaska a circa 20 miglia da Skwentna, e da diverse settimane non dava notizie di sé. Lo hanno localizzato mentre si sbracciava per farsi notare, dopo aver scritto sulla neve un gigantesco SOS. Verso la fine di dicembre il suo rifugio era andato in fiamme uccidendo il suo cane e lasciando l'uomo bloccato sottozero senza riparo e senza mezzi di comunicazione.





