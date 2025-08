L'inviato americano Witkoff a Mosca mercoledì, l'ambasciatore russo in Italia: "Non fidarsi degli interlocutori ufficiali"

Kiev ha basse aspettative per l'incontro per il cessate il fuoco, se fallisce chiede sanzioni secondarie per chi acquista petrolio dalla Russia. Zelensky nella regione di Kharkiv denuncia i mercenari stranieri