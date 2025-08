L'inviato della Casa Bianca Witkoff a colloquio con Netanyahu

Fonti mediche nella Striscia di Gaza affermano che sono almeno una trentina i palestinesi uccisi dall'alba, in seguito agli attacchi delle forze israeliane. L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari ha affermato che le condizioni per la distribuzione degli aiuti ai residenti nella Striscia sono “lontane dall'essere sufficienti” a soddisfare le esigenze della popolazione. Dopo quattro giorni di pause tattiche israeliane infatti, si sono verificati decessi per fame e malnutrizione, così come tra le persone in cerca di aiuto. L'inviato speciale del presidente Usa Steve Witkoff è atterrato in Israele e in queste ore sta incontrando il primo ministro Netanyahu a Gerusalemme, dove decine di madri e familiari degli ostaggi hanno manifestato questa mattina, portando un cartello con la scritta “una madre non si arrenderà mai”. L'inviato della Casa Bianca dovrebbe però recarsi brevemente anche nella Striscia presso i centri di distribuzione degli aiuti umanitari gestiti dall'americana Gaza humanitarian foundation. Ieri sera Netanyahu ha avuto una conversazione telefonica anche con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, la quale ha insistito sulla necessità di porre immediatamente fine alle ostilità, a fronte di una situazione a Gaza, ha sottolineato, insostenibile e ingiustificabile. Non va meglio in Ucraina, dove nella notte c'è stato un attacco con droni e missili su Kiev: colpito un edificio residenziale, per un bilancio finora di 6 morti, tra cui un bambino di 6 anni. Il presidente ucraino Zelensky sfoga la sua ira sui social: “Se il mondo non punta a cambiare il regime in Russia – scrive – anche dopo la fine della guerra, Mosca continuerà a cercare di destabilizzare i Paesi vicini”. Il parlamento ucraino vota l'abrogazione della controversa legge che limitava i poteri degli organismi anticorruzione, col plauso dell'Unione Europea che sostiene le richieste di riforma dei cittadini ucraini. A Pechino infine oltre 40 morti e una decina di dispersi per le piogge torrenziali abbattutesi nel nord della Cina: scenari apocalittici e strade trasformate in impetuosi torrenti, con case spazzate via, nelle aree più defilate della capitale.